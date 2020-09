Jadrová energia – Černobyľ a koronavírus Covid-19 – Porovnanie reakcií ľudí.....

Určite je zaujímavé porovnať reakcie ľudí na tieto dve katastrofy... Ako by asi reagovali naši spoluobčania dnes?

Jadrová energia – Černobyľ a Covid-19 – Porovnanie reakcií ľudí.....

Určite je zaujímavé porovnať reakcie ľudí na tieto dve katastrofy...

Autor tohto príspevku prežil Černobyľskú haváriu vo funkcii zmenového inžiniera jadrovej elektrárni V-1 v Jaslovských Bohuniciach. Napríklad bol práve v službe aj vtedy, keď prišli rádioaktívne mraky od Škandinávie cez Českú republiku na Slovensko. Osobne sa (spolu s ďalšími kolegami) snažili presvedčiť aj vtedajších vedúcich funkcionárov OV KSS v Trnave aby boli ľudia informovaní o základných opatreniach, ktoré boli jednoduché, lacné a efektívne. (Napríklad nepúšťanie detí von, častejšie sprchovanie, dočasne vynechať mliečne výrobky, vlhké handry pred dverami na utieranie nôh, a podobne). Odpoveďou bolo odmietnutie s poukázaním na možnú zbytočnú paniku. Samozrejme že aj napriek tomuto odmietnutiu sa rozumné odporúčania a rady veľmi rýchlo medzi ľuďmi rozšíli (hlavne medzi obyvatelstvom v okolí jadrovej elektrárne), pretože každý z pracovníkov JE bol o tom informovaný a mal svoju rodinu, priateľov, známych....

Dnes je situácia na Slovensku úplne iná. Vláda SR a kompetentné orgány nielen informujú, varujú ale aj prijímajú opatrenia proti koronavírusu Covid-19.

Ale ako by to bolo, keby bol Černobyľ dnes?

Ďalší text nie je originálne môj, prebral som ho z Facebooku od autora, ktorý je tam registrovaný pod menom Jan Tribon Vojíř, a iba som si ho dovolil preložiť do Slovenského jazyka.

Je to zábavné a zároveň veľmi smutné čítanie...

Ostatné už ponechám na úsudok čitateľa.....

Jan Tribon Vojíř

A teraz si predstavte, že by vybuchol Černobyľ a úrady to netutlali ako v roku 1986, ale normálne to povedali, menovali by krízového managera a prikázali napríklad zákaz vychádzania......

- keby to bolo dnes, čo by sa asi stalo, a ako by reagovali ľudia?!

1. Nič nevidím!

2. To je hoax, fake news! Manipulujú s nami!

3. Nestrašte nás!

4. Šírite paniku!

5. Aj tak cez to musíme prejsť všetci!

6. Berú nám práva!

7. Doma zostávajú jen ovce!

8. Petíciu za slobodu podpíšte tu, demonštrácia zajtra o 14:00, slnečník alebo opaľovací krém je zločin proti ľudskosti! Deti berte so sebou!

9. Poznáte niekoho, kto na to umrel? Nie, no tak vidíte!

10. Kamarát sesternice môjho kolegu bol vo Fukušime a to mesto stojí! Klamú nám!

11. Viete koľko ľudí umrie každý deň?

11. Chcú nás umlčať!

12. Každý musíme umrieť!

13. Tie prístroje merajú vzduch podľa toho, ako s nimi hýbete, žiadna radiácia, klamú nám!

14. Moja kamarátka pracuje vo vrcholovom manažmente upratovacej čaty v televízii a videla, ako to natáčajú v kulisách, nie je to pravda, nedajte sa zblbnúť!

15. Hlavný krízový manager má firmu na opaľovacie krémy!

16. V Halifaxe 1917 vybuchli výbušniny o sile atómovej bomby. Ako to, že nikto neumrel na ožiarenie?

17. Nikto neumrel na ožiarenie! Umreli s ožiarením!

18. Žiarenie je prirodzené, nedajte zo seba robiť ovce!

19. Deti sa chcú opaľovať, bez opaľovania im poškodíme zdravie!

20. Steny Vás pred radiáciou neochránia, do bytu Vám prenikne vzduch, tak prečo by tam nepreniklo o trochu menšie žiarenie!

21. Prečo k tomu nepovedia jasné opatrenia?

22. Prečo k tomu hovoria až tam mnoho opatrení?

23. Otec môjho kamaráta pracoval v elektrárne na Oravskej priehrade, v elektrárňach žiadne žiarenie nie je!

24. Všetci umriete strachom! Chachacha! (poznámka: smejúci sa pisateľ umiera v kŕči na podlahe na infarkt s výrazom šialeného Jokera)

25. Nenechajte poškodiť ekonomiku a budúcnosť našich detí?!

26. Nesmieme sa izolovať (zatvárať doma), ale normálne žiť! Slnečníky pre učiteľov!

27. A to chcete byť zatvorení do konca života?! Žiarenie tu s nami bude navždy!

28. Musíte si zvyšovať imunitu, Žiarenie nás robí odolnejšími!

29. Nechceme za ministra experta na dozimetrii, chceme zubára, ten hovorí to čo chceme počuť! Petíciu podpíš tu:.

a môj najobľúbenejší:

30. Žiarenie neexistuje! Nikto ho nevidel, nedá sa odmerať ! Je to len reakcia na opaľovacie krémy! Video TU... (päť článkov z rôznych bulvárnych novín, video experta, čo má zákaz praxe v SR...).

Napadá ma ešte mnoho ďalších, ale iste si dokážete doplniť aj samy svoje "obľúbené" výkriky dneška...