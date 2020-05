Jadrová energia – Čerstvý škandál u susedov.

Ukrajinská ministerka energetiky Buslavets odstavuje tri reaktorové bloky JE s kapacitou 3 000 MW a znížuje výrobu na ďalších 5 reaktorových blokoch.

Jadrová energia – Škandál u susedov.

Kým však prejdeme ďalej, bolo by vhodné si uvedomiť že „tá nejaká“ Ukrajina, ktorý je náš sused, zmietajúca sa v politicko-hospodárskych a aj vojenských problémoch je obrovská bohatá krajina ktorá je napríklad väčšia ako Francúzsko!

Ukrajinské jadrové elektrárne

Ukrajinská tajná bezpečnostná služba SBU už predtým informovala o hrozbe pre energetickú bezpečnosť krajiny a destabilizáciu prenosovej energetickej sústavy v dôsledku nekontrolovaného nárastu výrobcov „ekologickej energie“ a nedokonalého stanovovania cien.

Aký je dôvod na toto opatrenie?

V rámci tejto schémy by nielen zachránili Energoatom, ale by tiež zároveň zachránili spoločnosť DTEK tým, že by jej pomohli aby sa vyhla osudu Privatbanky, ktorá bola fakticky znárodnená. Odstavenie prevádzky dvoch jadrových blokov je naplánované na 10. mája.

Po spustení záchrannej stratégie pre DTEK úradujúca ministerka energetiky Buslavets takmer stratila súhlas parlamentu s jej vymenovaním.

Oľga Buslavets

Bitka o ministerské kreslo

Buslavets sa dostala do kresla šéfa ministerstva energetiky až na druhý pokus. Spočiatku mala jej kandidatúru posúdiť Najvyššia rada 30. marca.

Oficiálna verzia však znie inak.

„Neformálne sme sa rozhodli, že všetkých týchto ľudí [ministrov] najprv vymenujeme do funkcií ako úradujúcich (dočasne poverených), a nechajme ich pracovať 2-3 mesiace. Budeme radi, keď uvidíme ako pracujú, aké výsledky dosahujú, ako komunikujú s príslušnými výbormi a potom budeme o nich hlasovať (na trvalé vymenovanie).

Silná konkurencia na ministerské kreslo.

Okrem Buslavets sa na post ministra energetiky „hlásilo“ (vhodnejší termín by asi bol „boli pretláčaní“) viacero kandidátov.

Oleg Dubina

Napríklad silnými hráčmi boli zástupca predsedu parlamentného výboru (Rady) pre energetiku, bývanie a komunálne služby, bývalý šéf Naftogazvidobuvannya, Oleg Seminsky a taktiež bývalý šéf Naftogazu, Oleg Dubina.

Seminsky

Kto je Oľga Buslavets?

Olga Buslavets je kandidátka technických vied s vyznamenaním ako „čestná energetička“. V roku 1997 ukončila štúdium na Katedre energetiky Štátnej technickej univerzity v Doneckej univerzite. Jej prvým pracoviskom bola uhoľná spoločnosť Donetskkugoľ, kde Buslavets zastávala pozíciu ekonóma a inžiniera elektrických sietí pre okolitý vidiek. Odtiaľ prešla pracovať do štátneho podniku Ukrenergougoľ. A odtiaľ v roku 2005 už prešla do verejnej (štátnej) služby.

Funkčne prešla [Buslavets] od vedúceho odboru, cez riaditeľa odboru energetického komplexu až na pozíciu generálneho riaditeľa riaditeľstva energetických trhov. Celkovo vo verejnej (štátnej) službe je už cca 15 rokov. Ministerský predseda (Ukrajinský premiér) Denis Šmygaľ podporil jej kandidatúru. Podľa hovorcu politickej frakcie „Sluha národa“ má Buslavets s premiérom Šmygaľom dobré vzťahy, a poznajú sa už dlho, pretože Šmygaľ predtým, ako „sa dostal k politickej moci“, pracoval v DTEK.

Medzitým sa Buslavets aj počas tejto krátkej doby podarilo zviditeľniť...

Po prvé, na jar minulého roka požiadala o zákaz domácich solárnych elektrární (SES). V máji 2019 ministerstvo energetiky rozposlalo listy regionálnym spoločnostiam s cieľom potvrdiť negatívny vplyv malých domácich SES na energetickú sieť. Dokument bol podpísaný Buslavets.

Po druhé, ako dočasne zastupujúca ministerka podporuje odklad zavedenia veľkoobchodného trhu s energiou na Ukrajine. Podľa jej názoru mala byť energetická reforma odložená najmenej o tri mesiace - od 1. júla do 1. októbra 2019. Takto cca pred rokom 30. mája 2019 Buslavets podľa UNIAN prehlásila: "Myslím si, že dnes je potrebné vykonať ďalšie testovacie operácie, urobiť skutočne opodstatnenú analýzu procesu, čo sa deje na platformách, na úrovni výmeny informácií a pripravenosti všetkých účastníkov trhu. Musíme si uvedomiť ďalšie dôsledky zavedenia trhu."

Vo februári, po vnútornom vyšetrovaní na ministerstve energetiky a energetiky, bola Oľga Buslavets prepustená z funkcie riaditeľky odboru pre energetické trhy na ministerstve energetiky. Podľa informačného portálu „LIGA.net“ bola jedným z hlavných dôvodov nedbanlivosť a lobizmus za záujmy hlavného účastníka trhu. Jeden z bývalých členov ukrajinskej vlády (pod podmienkou zachovania anonymnosti) prezradil, že Buslavets údajne „Ako tajomníčka aukčnej komisie skryla pred ministrom informáciu, že v rámci aukcií umožňovali predajcom predávať elektrinu aj za nižšiu cenu, a v dôsledku umožnili dodávateľom elektrickej energie pre obyvateľstvo za 5 mesiacov vytiahnuť až 5,88 miliárd UAH z fondov garantovaných nákupov “.

Skryté prepojenia

Jeden z ukrajinských poslancov uviedol, že nepriame dôvody naznačujú, že jej (Buslavets) kroky na ministerstve neboli v rozpore so záujmami DTEK, uviedol. spoločnosti LIGA.net.

Existujú však nejaké príklady?

Podľa hovorcu spoločnosti na trhu s energiou vraj áno.

Buslavets bola na ministerstve jedným z odporcov znižovania medzných cien elektrickej energie. „Začiatkom jesene sme sa zamerali na cenové stropy a ministerstvo navrhlo ich zníženie o 5 až 10% v dôsledku posilnenia hrivny a klesajúcich cien uhlia. A ona bola proti tomu kategoricky proti,“ hovorí napríklad bývalý člen vlády Gončaruk.

Po druhé, Buslavets ako dočasná ministerka údajne žiadala o neoprávnené výhody pre tepelnú elektráreň TPP Lugansk (súčasť DTEK Vostokenergo). Podľa informačného portálu „Naši Grošі“ „jej ministerstvo“ v októbri 2019 navrhlo, aby ukrajinská vláda (kabinet ministrov) zaviazal spoločnosť Naftogaz, aby predával plyn spoločnosti Lugansk TPP za 46 - 69% lacnejšie ako obyvateľstvu. Pod návrhom bol jej podpis.

Samotná Buslavets samozrejme akúkoľvek účasť v DTEK popiera. Na svojej stránke Facebooku 27. marca napísala, že "Nikdy som nebola a nie som spojená so spoločnosťou DTEK ani s inou spoločnosťou. Vždy som obhajovala transparentné pravidlá trhu a rovnaké príležitosti pre všetkých účastníkov. Bez ohľadu na to, ako pokračuje život, jedným z kritérií pre moju prácu bude vždy od všetkých rovnaký odstup.“

SBU varovala Razumkova pred hrozbou pre energetickú bezpečnosť v dôsledku „zeleného“ tarifu.

Ivan Bakanov

rast zelenej energie by mohol viesť k obmedzeniam jadrovej elektrárne Zaporizhzhja

nemožnosti realizácie projektu na dodávku energie do elektrárne Kachovskaja HPP-2

a k zvýšeniu taríf pre obyvateľstvo

Problém je (ako obyčajne) v politikoch

Problémom na Ukrajine (ale asi nie iba tam...) je, že drviví skrytí majitelia a teda aj príjemcovia „zeleného tarifu“ sú poslanci parlamentu ako aj ich najbližšie rodiny, ktoré takto na elektrine zarábajú. Kto z poslancov a predstaviteľov vlády dostáva najväčší úžitok z „zeleného tarifu“, a s kým sú tieto spoločnosti spojené? Pre informáciu. V súčasnosti na Ukrajine obnoviteľné zdroje energie tvoria iba 2% výroby elektriny, ale tento sektor zaberá 9% peňazí trhu. Energetická stratégia Ukrajiny predpokladá dosiahnutie podielu obnoviteľnej energie na 12% do roku 2025 a na 2535 na 25%. „Zelená“ tarifa bude platná do roku 2030.

Podľa údajov z 28. septembra 2018 dostalo 308 spoločností „zelenú“ tarifu: slnečné elektrárne - 201 spoločností celkovo 1096,36 MW, veterné elektrárne 16 (522 MW), voda 63 (96,38 MW), biomasa 7 (43, 8 MW), bioplyn - 21 (44,6 MW). Všeobecne platí, že výroba „zelených“ zariadení je len o niečo menšia ako kapacita JE Chmelnitskij.

Ktorí z poslancov ukrajinského parlamentu?

Priamo spoločnosti, ktoré majú vlastný „zelený“ tarif - tj majú podiel alebo sú konečnými príjemcami - traja poslanci . Vo svojich rukách majú sústredených až 16 spoločností s inštalovaným výkonom 239 MW.

Je to Júlia Levočkina , „opozičnom bloku“, ktorá má 60 podnikov, v ktorých je konečnou príjemkyňou, dostane 6 malých vodných elektrární s celkovou kapacitou 29,82 MW na ekologickú tarifu. Najväčším podnikom je spoločnosť Gidroenergoinvest LLC, ktorá zahŕňa 12 vodných elektrární (15,85 MW). Z geografického hľadiska sú spoločnosti registrované v Kyjeve, najmä na ulici Vasijlkivska. Obchodným partnerom Levočkiných spoločností je podnikateľ Igor Tinny, zakladateľ a spolumajiteľ energetického holdingu Hydroenergoinvest-Aquanova.

Ďalej je to poslanec Stepan Ivachov , z frakcie „Vôľa ľudí“, ktorý je podľa „Nového času“ na zozname najbohatších (116 miliónov dolárov), má 3 podniky, ktoré produkujú slnečnú energiu za „zelenú“ tarifu. Spoločnosti Stepana Ivachova sú pridružené k deťom zosnulého poslanca Igora Jeremejeva (skupina Continium) a partnera skupiny Continium Sergiy Lagur. Rovnako ako Ivachev, aj podnikateľ Serhiy Lagur bol opakovane zaradený do zoznamov najbohatších Ukrajincov. Lagur a deti Jerevejeva - Sofia a Roman - sú príjemcami výhod „zelenej tarify“ rovnako ako Ivachov.

Tretím je podpredseda z bloku frakcie Petra Porošenka, Anatolij Matvijenko , ktorý vo svojom vyhlásení priznal podnikové práva na 12,5% spoločnosti Vinsolar LLC (3,19 MW) - prevádzkovateľa solárnej stanice v regióne Vinnica.

Okrem neho vlastnia v tejto spoločnosti aj akcie Roman a Vadim Hryb. Vadym Hryb bol v roku 2005 zástupcom Matvienka vo vláde Autonómnej republiky Krym. Roman Hryb býval asistentom poslanca Tarasa Kozaka v „Opobloku“.

Maksym Jefimov z frakcie BPP je zase známy ako vlastník ukrajinských veterných technológií a veterných elektrární Furlender, ktoré vyrábajú veterné energetické zariadenia. Okrem toho je však príjemcom šiestich spoločností, ktoré dostávajú „zelený“ tarif.

Okrem poslancov je však uvádzaných aj množstvo (bolo by to na stranu) ich asistentov, cez ktorých zrejme nepriamo poslanci kontrolujú OZE a berú ekonomické výhody.

Kto je z členom rodiny poslancov?

Medzi spoločnosťami, ktoré dostávajú „zelený“ tarif, sú členovia rodín parlamentných poslancov ľudov Jurija Čižmara, Bohdana Dubneviča, ako aj Vasyla Petijovki a Oleksandra Livika.

A hlavní hráči?

V prvých etapách po zavedení „zeleného“ tarifu v roku 2008, pretože si vyžadoval značné investície, bol trh zastúpený najmä veľkými podnikmi,. Na trh sa tak objavila spoločnosť Activ Solar GmbH (Rakúsko) bratov Andriy a Serhiy Kljujevových, ktorých aktíva boli neskôr v roku 2016 predané čínskej spoločnosti CNBM International Corporation. V súčasnosti existuje 10 podnikov kontrolovaných CNBM s kapacitou okolo 301 MW. Dnes má CNBM najvyššiu koncentráciu v solárnom sektore. Majú tiež druhé miesto na trhu so zelenou energiou po skupine DTEK. Podľa všetkého však zostali Klyujevi stále vlastníci SES na Kryme.

Po mnoho rokov bol hlavným hráčom na trhu s veternou energiou podnikateľ Rinat Achmetov, ktorý podľa najnovších výskumov patrí medzi Ukrajincov z hľadiska bohatstva na prvé miesto - 12,2 miliárd dolárov. V apríli 2018 zaregistrovala Achmetova DTEK novú spoločnosť DTEK VDE LLC, ktorá sa zaoberá výlučne zelenou energiou. Tento rok sa im podarilo zrealizovať projekt Trifanivska SES v regióne Cherson, ktorý funguje na základe spoločnosti Trifanovka Energy LLC. V regióne Zaporižžia spoločnosť v súčasnosti buduje veternú farmu Primorskij s výkonom 200 MW av blízkej budúcnosti sa plánuje výstavba Nikopolskej SES s kapacitou 200 MW, ktorá sa aktívne stavia, a veterná farma v Orlovsku s výkonom 100 MW. Najvýkonnejšie zariadenie na trhu s veternou energiou - Botievskaya WPP v regióne Záporožie pri 199,88 MW – už postavila iná spoločnosť - Wind Power LLC. A verejná akciová spoločnosť DTEK Zakhidenergo zase implementovala Ladizhinskaya SES a HPP. Vo všeobecnosti sa plánuje, že do roku 2020 budú mať spoločnosti čas na výstavbu veterných elektrární a SES s výrobou energie do 1 GW. Médiá informovali, že úspech Achmetova závisí od „zeleného“ tarifu.

Podnikateľ Jurij Kosjuk je príjemcom PJSC „Oril-Leader“ (región Dnepropetrovsk), ktorý pracuje na bioplyne). Podľa spoločnosti SMIDA je jediným akcionárom spoločnosti Oril Leader spoločnosť PJSC Myronivsky Hliboproduct, ktorú zase vlastní Raftan Holding Limited z Cypru. Konečným príjemcom je Jurij Kosjuk. Podpredseda a predseda parlamentného výboru Oleksandr Dombrovskij v roku 2012 bol vedúcim energeticky efektívnych projektov v holdingu Mironovskiy Khliboprodukt Jurij Kosjuk. A v továrni MHP Dnipropetrovsk - na základe PJSC "Oril-leader" – práve pod jeho vedením bola nainštalovaná bioplynová elektráreň, ktorá pracuje s odpadom. Stanica začala pracovať na plnú kapacitu v roku 2015.

Projekty podnikateľa Vasiľa Chmeľnitského, zakladateľa investičnej skupiny UFuture a fondu K.Fund, ktorého majetok sa odhaduje na približne 125 miliónov dolárov, zastupuje spoločnosť UDP Renewables (UDPR) v oblasti obnoviteľnej energie. Solárna stanica 6 MW (Dymerska SES-1 LLC) už teda funguje v oblasti Kyjeva, ktorá bola uvedená do prevádzky v septembri 2017.

V roku 2017 portál „Naši Groši“ napísal, že vedúci regionálnej štátnej správy Cherson a bývalý poslanec Andrij Gordejev podpísali rozkaz na prenájom pozemku s rozlohou 30 hektárov spoločnosti Free Energy Genichesk LLC (výroba elektriny). Vtedy boli zakladateľmi firmy Gordejevovi asistenti. Vasiľ Chmelnitskij je však v súčasnosti príjemcom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti Keldima Limited na Cypre. Energetická spoločnosť Geničesk, ktorá postavila a uviedla do prevádzky 18.3 MW v Chersonskej oblasti, dostala zelenú tarifu v októbri 2018.

Vo všeobecnosti medzi produkciou elektriny z obnoviteľných zdrojov na Ukrajine, je najmenej bežná bioplynová energia.

Podnikateľ Vitalij Antonov, je vlastník siete čerpacích staníc OKKO a predseda dozornej rady koncernu Galnaftogaz, je uvedený ako príjemca súkromného podniku Altena-GNG, ktorý je zaregistrovaný v regióne Ľvov. Altena-GNG dostala v októbri 2018 „zelený“ tarif. Podľa novín Nový čas je Antonov zaradený do zoznamu najbohatších Ukrajincov s číslom 23 - jeho bohatstvo sa odhaduje na 222 miliónov dolárov.

A aj keď podnikateľ Igor Tinny nie je na zozname najbohatších, stojí za zmienku o jeho majetku v malej vodnej energii, kde je obchodným partnerom zástupcov dvoch ľudí, a okrem toho je vedúcim energetickej holdingovej spoločnosti Hydroenergoinvest-Aquanova, ktorú založil v roku 2008. Súčasťou farmy je 29 mini-vodných elektrární s celkovou kapacitou 30 MW. Celkovo je Tynny zakladateľom 10 spoločností - spolu s vyššie uvedenými, ktoré dosahujú zisk prostredníctvom „zeleného“ tarifu. Medzi zariadeniami spoločnosti Hydroenergoinvest LLC je najsilnejšia vodná elektráreň v regióne Kirovograd s 5,7 MW. Celkovo spoločnosť obsluhuje 15 MW zariadenia na HPP. Tynny sa často nazýva partnerom poslanca Ivana Fursina, zo skupiny „Vôľa ľudí“, bývalého spolumajiteľa „Rosukrenergo“ a partnera Julie Levočkiny v banke „Zúčtovací dom“.

Veľké množstvo energie - 104,24 MW - pripadá na objekty vlastnené takými podnikateľmi, ako je Sergej Chripkov, bývalý majiteľ nákupného centra Caravan. Jeho stanice sú geograficky umiestnené v regiónoch Vinnica, Cherson a Kirovohrad. A druhú najsilnejšiu solárnu elektráreň založenú na spoločnosti Primewood LLC (34 272 MW) vlastní aj Andrij Gordienko, bývalý spolumajiteľ nákupného centra Karavan. Je jedným zo zakladateľov šiestich podnikov so zariadeniami na výrobu OZE s kapacitou takmer 104 MW.

Zastupujúca ministerka Buslavets sa vyjadrila k obmedzeniu prevádzky jadrových elektrární .

JE Zaporizie

Vystúpila v TV programe „Detaily“, a odmietla, že by to malo byť spojené s niečím neobvyklým. Buslavets uviedla, že zníženie prevádzky jadrových blokov je spojené s plánovanými opravami, ktoré sa uskutočňujú každý rok.

JE Rivno

"Na Ukrajine je spolu 15 jadrových blokov. V zime sa vykonáva oprava 4 - 5 blokov. V lete sa stále opravuje niekoľko blokov jadrových elektrární, keď je znížená spotreba. Toto je bežná prax, keď počas tohto obdobia pracuje 8-10 blokov, pretože sa musia kvôli bezpečnej prevádzke opravovať. Teraz sa budú vykonávať opravy, ktoré sa okrem iného v posledných rokoch oneskorili. A dodala, že samotný podnik Energoatom si udržiava primeranú situáciu. V tejto súvislosti tiež poznamenala, že áno, že „zelený tarif“ je drahý a (národné) hospodárstvo nemôže takúto cenu zaplatiť. Vyhlásila, že „V blízkej budúcnosti, pod vedením predsedu vlády, určite nájdeme investorov a budeme pripravení uzavrieť (s nimi) memorandum, ktoré potom bude tvoriť základ návrhu zákona, ktorým sa zelený tarif zníži. V tejto oblasti tiež plánujeme prechod na aukčný model práce, ktorý zníži cenu čistej energie “. Podľa nej ministerstvo vytvorilo energetickú rovnováhu, ktorá zohľadňuje zníženie spotreby a zahŕňa príležitosti pre prácu celej generácie.