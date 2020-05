Prezident USA Trump ide krok za krokom aby dostál svojim predvolebným sľubom a predložil novú stratégiu jadrového paliva pre civilný sektor americkej jadrovej energetiky.

Jadrová energia – Nová americká civilná jadrová stratégia

Minister Brouillette

23. apríla 2020 Americký minister energetiky Dan Brouillette oznámil novú americkú stratégiu pre jadrové palivo na obnovenie americkej pozície v jadrovej energetike.

Stratégia je výsledkom pracovnej skupiny, ktorú vlani (12. júla 2019) vytvoril prezident Donald Trump.

Minister predstavil komplexný dokument, ktorý načrtáva potenciálne opatrenia, na možnosti zvýšenia pozitívnych aspektov využívania jadrovej energie, oživiť v USA schopnosti ťažby, spracovávania ako aj konverzie uránu, posilniť technologickú prevahu USA a zvýšiť export, pričom by boli zabezpečené ciele USA aj v oblasti nešírenia jadrových zbraní a bola podporená národná bezpečnosť USA.

Prečo USA potrebujú nejakú novú stratégiu v jadrovej energetike?

Minister Brouillette uviedol, že "Pokles priemyselnej základne USA na prednej časti jadrového palivového cyklu v posledných niekoľkých desaťročiach ohrozil náš národný záujem a národnú bezpečnosť". Táto stratégia na obnovenie vedúceho postavenia americkej jadrovej energie reflektuje na túto výzvu a stanovuje rad politických možností na obnovenie vedúceho postavenia Ameriky v oblasti jadrovej energie a technológie. Z hľadiska národnej bezpečnosti je dôležité podniknúť odvážne kroky na zachovanie a rozvoj celého amerického jadrového energetického priemyslu. Vláda prezidenta Trumpa je odhodlaná znovu získať našu konkurenčnú globálnu pozíciu v jadrovej energii ako svetového lídra.

Prečo sa to stalo?

Pretože americké jadrové elektrárne pracovali na ruskom jadrovom palive!

Program Megatons fo Megawatts

Hlavne starší čitatelia si asi ťažko vedia prestaviť takú bizarnú situácie, že by americké jadrové elektrárne pracovali na ruskom jadrovom palive. Ale bolo to naozaj tak.

„Program Megatons to Megawatts“, je populárny názov pre dohodu medzi USA a Ruskom o vysoko-obohatenom uráne. Oficiálnym názvom programu je „Dohoda medzi vládou Ruskej federácie a vládou Spojených štátov amerických o nakladaní s vysoko obohateným uránom vyťaženým z jadrových zbraní“ z 18. februára 1993.

Na základe tejto dohody Rusko súhlasilo s dodaním nízko obohatenému uránu (LEU) získanému z vysoko obohateného uránu (HEU) pôvodne z jadrových hlavíc určených pre atómové bomby, do USA na použitie ako jadrové palivo pre ich (americké) jadrové elektrárne.

Dohoda na 20-rokov znamenala, že bude (a aj bolo) konvertované 500 metrických ton HEU (obohatený urán-235 na 90 percent) z jadrových hlavíc na LEU (menej ako 5 percent uránu-235).

Z tých konvertovaných 500 ton HEU, čo zodpovedá viac ako 20 000 jadrovým hlaviciam, bolo v Rusku získaných konvertovaním takmer 15 000 ton LEU, predaných do USA na použitie ako palivo v amerických jadrových elektrárňach. Prvou jadrovou elektrárňou, ktorá v rámci tohto programu dostala jadrové palivo s bola v roku 1998 JE Cooper. Program bol úspešne ukončený v decembri 2013.

Program Megatons to Megawatts bol doteraz najväčším a najúspešnejším medzinárodným programom nešírenia jadrových zbraní.

Jadrový priemysel predpovedal po ukončení tejto dohody trend vysokého dopytu po palive, ktorý by si vyžadoval nájdenie iných zdrojov.

V roku 2011 preto TENEX a USEC podpísali dlhodobú zmluvu (Transitional Supply Agreement - TSA) o poskytovaní obohacovacích služieb pre USA, v ktorých by ročné dodávky po roku 2015 mohli dosiahnuť približne polovicu ročného objemu dodávok v rámci dohody o HEU. Nakoniec sa však žiadne nové plány a nové podobné iniciatívy neobjavili.

Práve naopak stalo sa ešte niečo horšie....

Kanadská spoločnosť „Uranium One“, ktorá je jedna z najväčších producentov uránu na svete a má holdingy v USA bola predaná ruskej jadrovej spoločnosti Rosatom.

Prezident Obama

V čase keď bol prezidentom USA Barack Obama, a ministerka zahraničných vecí USA bola Hillary Clinton (manželka bývalého prezidenta USA Clintona), ale aj oponentka terajšieho prezidenta USA Trumpa v ich prezidentskej kampani v roku 2016, vláda USA umožnila rusom spoločnosť Uranium One kúpiť a stať sa jej 100 percentným vlastníkom!

V tom čase predstavovali licenčné ťažobné činnosti spoločnosti Uranium One vo Wyomingu asi „20 percent ťažobnej kapacity na urán cestou „in situ“ v USA (!), čo potvrdil aj jadrový dozor NRC. Spoločnosť má ďalšie závody aj v Arizone, Colorado a Utahu. V roku 2014 však jej ťažba predstavovala iba cca 11 percent produkcie uránu v USA.

Podľa publikovaných informácií a následného vyšetrovania to vyzerá tak, že ľudia spojení so spoločnosťou Uranium One venovali milióny dolárov charitatívnej organizácii patriacej Clintonovej rodine, a Clintonovej nadácii. Vzhľadom k strategickej dôležitosti však dohoda (o predaji) vyžadovala viacnásobné schválenie zo strany USA, počnúc Výborom pre zahraničné investície v USA, ktorý podľa federálneho práva prehodnocuje zahraničné investície ktoré vyvolávajú obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti.

A keďže ministerstvo zahraničných vecí bolo (zo zákona povinnou) jednou z deviatich vládnych agentúr USA, ktoré podpísali dohodu, vyvstali pochopiteľne otázky, či skutočne existujú nejaké súvislosti medzi schválením dohody a darmi Clintonovej nadácii.....

8. júna 2010 spoločnosť Uranium One oznámila, že podpísala dohodu, ktorá spoločnosti „JSC Atomredmetzoloto (ARMZ)“, ktorá je súčasť ťažobných činností Rosatomu, ruskej agentúry pre jadrovú energiu, poskytne „najmenej 51%“ spoločnosti. ARMZ prevzal úplnú kontrolu nad spoločnosťou Uranium One v januári 2013 nákupom všetkých akcií, ktoré ešte nevlastnili.

V októbri 2013 bola spoločnosť (Uranium One Inc.) vyradená z búrz v Toronte a Johannesburgu a stala sa 100% nepriamou dcérskou spoločnosťou Rosatom.

Ruská spoločnosť Renaissance Capital (ruská investičná banka s väzbami na Kremeľ), ktorá propagovala akcie Uranium One, krátko po vyhlásení akvizície Uranium One Rosatomom zaplatila Billovi Clintonovi za jeho jeden jediný prejav, ktorý mal v Moskve 29. júna 2010 = 500 000 dolárov!

Navyše noviny New York Times publikovali 23. apríla 2015, že počas tejto akvizície venovala rodinná nadácia generálneho riaditeľa spoločnosti Uranium One Iana Telfera Clintonovej nadácii dar vo výške 2,35 milióna dolárov. Dar bol síce legálny, ale nebol zverejnený Clintonovou nadáciou, napriek dohode s Bielym domom o zverejnení všetkých prispievateľov....

Skutočným dôvodom, prečo Rusko chcelo túto dohodu však neboli ťažobné firmy v USA (to bol iba bonus navyše), ale mať možnosť získať (cez dcérsku spoločnosť Rosatomu) veľmi výnosné uránové bane v Kazachstane – ktorý je najväčší producent komerčného uránu na svete.

Rusko chcelo získať túto dôležitú strategickú kontrolu nad svojou bývalou sovietskou republikou, tak ako sa to snaží robiť so všetkými svojimi bývalými satelitmi a teraz ju nakoniec aj majú.

Prezident Trump

Je len pochopiteľné, že z tohto všetkého je súčasný prezident USA Donald Trump je začne frustrovaný.

Prezident Putin a ministerka Clintonová

Nekonečné pokračujúce vyšetrovania o ruskom zasahovaní do prezidentských volieb USA a možné väzby na jeho kampaň mu zrejme náladu nezlepšujú. Takže ani nie je čudné, že sa neudržal, a (asi aj čiastočne oprávnene) uviedol, že by namiesto toho malo Ministerstvo spravodlivosti vyšetrovať účasť pani Clintonovej na dohode Uranium One a dary charitatívnej nadácii jej rodiny.

Dokonca a na svojom konte v Twitteri doslova napísal, že: "Dohoda s Ruskom o Uranium One s Clintonovej pomoci a znalostí Obamovej administratívy je najväčší príbeh, ktorý však Fake Media nechcú sledovať!" Jeho nástojčivá žiadosť vyvolala politickú nevôľu a spôsobila aj porušenie dlhotrvajúcich noriem neoficiálne stanovených v USA po afére Watergate.....

Predbovebná kampaň

Na druhej strane Donald Trump vo svojej prezidentskej kampani poukazoval na úpadok amerického priemyslu (jadrového nevynímajúc), a podľa svojho sloganu „America First“ ktorý sa snaží aj plniť ide krok za krokom aby dostál svojim predvolebným sľubom....

Americký jadrový dobývací priemysel na úpadku

Z týchto minimálne dvoch tu vyššie uvedených vecí sa dostal americký jadrový dobývací priemysel do úpadku....

V roku 2018 americké uránové bane vyprodukovali 0,7 milióna libier U3O8 , alebo inak nazývaný „uránový koncentrát“, čo je o 37% menej ako v roku 2017 (!). Výroba uránového koncentrátu je nevyhnutá, pretože je prvým krokom v procese výroby jadrového paliva pred konverziou. U3O8 na UF6, aby sa umožnilo obohacovanie uránu, potom výroba palivových peliet a nakoniec výroba palivových článkov. Celková produkcia uránového koncentrátu v USA v roku 2018 bola 1,6 milióna libier U3O8, o 33% menej ako v roku 2017.

A celkové dodávky uránového koncentrátu z amerických závodov boli v roku 2018 1,5 milióna libier U3O8, čo je o 35% menej ako v roku 2017 .

Celková zamestnanosť v priemysle výroby uránu v USA bola v roku 2018 oproti celkovému roku 2017 poklesla o 12% a dosiahla najnižšiu úroveň od roku 2003.

USA väčšinu uránu potrebného na jadrové palivo dovážajú (!).

Iba asi 10% nákupov uránu v roku 2018 bolo od dodávateľov z USA a až 90% pochádzalo z iných krajín. Zdroje a podiely na celkovom nákupe uránu v USA v roku 2018 boli – Kanada = 24%, - Kazachstan = 20%, - Austrália = 18%, - Rusko = 13%, - Dodávatelia z USA = iba 10%, - Uzbekistan = 6%, - Namíbia = 5%, - Čína, Niger, Južná Afrika a ďalšie = 3%.

Čo konkrétne nová stratégia obsahuje?

Stratégia na obnovenie amerického vedenia jadrovej energie odporúča:

Podniknúť seriózne okamžité kroky na posilnenie ťažby a spracovania uránu ako aj na obnovenie životaschopnosti celého zadného cyklu jadrového paliva.

Využiť americké technologické inovácie a zabezpečiť investície do výskumu a vývoja v oblasti jadrovej energie na konsolidáciu technického pokroku a posilnenie vedúceho postavenia USA v nových generáciách technológií jadrovej energie.

Zabezpečiť, že americké odvetvia jadrovej energie budú môcť zdravo rásť v takých podmienkach, v ktorých budú môcť americké firmy dolujúce urán ako aj poskytovatelia služieb naprieč celému palivovému cyklu a výrobcovia-dodávatelia jadrových reaktorov a technológií predávať svoje výrobky a služby bez obmedzení.

Prijať taký prístup vlády na podporu sektora jadrovej energie USA pri vývoze civilnej jadrovej technológie, ktorý podporí a zabezpečí v konkurenciu so štátnymi podnikmi.

V súčasnosti majú USA dve dobre definované budúce potreby obrany pre dodávku domáceho uránu: - nízko obohatený urán potrebný na výrobu trícia v jadrových zbraniach do roku 2040 , a - vysoko obohatený urán potrebný na zásobovanie jadrových reaktorov amerického námorníctva do roku 2050 .

Nová stratégia uznáva, že národná bezpečnosť USA je skutočne súčasťou ako aj nutnosťou zadného palivového cyklu jadrového paliva – jednoducho z dôvodu, že Spojené štáty potrebujú svoj vlastný, silný, civilný jadrový priemysel, aby zabezpečili technické podmienky pre umožnenie národnej obrany (v oblasti vojenskej jadrovej časti).

Na druhej strane, dôveryhodnosť politických postojov USA v oblasti režimu nešírenia jadrových zbraní jasne závisí aj od životaschopnosti a postavenia silnej vedúcej pozície civilného jadrového priemyslu a vedúceho postavenia v technológiách vrátane „popredného svetového štandardu“, ktorý tvoria regulačné štruktúry jadrovej bezpečnosti USA.

Ako úvodný a veľmi dôležitý krok je rozpočtová požiadavka prezidenta USA na rozpočtový rok 2021 pre Ministerstvo energetiky (DoE), a to 150 miliónov dolárov na vybudovanie domácej rezervy uránu. Prioritne začne výkupom uránu z amerických baní a amerických služieb konverzie uránu.

Senátorka Murkowski

Aj americká senátorka Lisa Murkowski, predsedníčka Výboru Senátu pre energetiku a prírodné zdroje, vyjadrila tomu veľkú podporu, pretože tieto snahy sa aj jej osobne dotýkajú, keďže niektoré z nich odrážajú jej minulé úsilie. Prehlásila, že „Vítam túto správu, ktorá načrtáva kľúčové kroky vpred v oblasti jadrovej energie,“. „Aby USA mohli mať životaschopný priemysel v oblasti jadrovej energie a skutočne musíme zintenzívniť naše kroky, aby sme konkurovali krajinám ako Čína a Rusko. Zachytenie celosvetového dosahu pre americkú jadrovú energetiku si vyžaduje ráznu stratégiu, ktorá zahŕňa financovanie financované vládou a diplomatické dohody. Správa ministerstva energetiky načrtáva komplexný prístup, ktorý potrebujeme, stavia na počiatočných krokoch uskutočnených vo výskume a poskytuje cestu na demonštráciu a nasadenie. “

Určite sa dá všeličo americkému prezidentovi Trumpovi vyčítať, ale v tomto prípade má zrejme nielen pravdu, ale prichádza s iniciatívou aj v pravý čas.

Aj druhý senátor podporil Trumpove snahy, keď poukázal na paralelu medzi koronavírusovou pandémiou a uránovým priemyslom. Senátor John Barrasso, Wyomingský republikán doslova prehlásil, že: „Koronavírusová pandémia jasne preukázala, prečo by sa Amerika nemala spoliehať na to, aby cudzie krajiny dodávali kritické materiály do USA, a to zahŕňa aj urán.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Lightbridge Corp., Seth Grae, ktorá vynašla, patentovala a validovala inovatívne kovové jadrové palivo, ktoré by sa mohlo využívať vo veľkých existujúcich reaktoroch a budúcich SMR, označi túto správu za „prelomový moment pre jadrový priemysel. "

Grae poznamenal, že bol jedným z 10 vedúcich predstaviteľov (jadrového) priemyslu, ktorí sa minulý rok s prezidentom Trumpom stretli a zúčastnili diskusie, ktorá pomohla vytvoriť pracovnú skupinu (NFWG), a uviedol, že jej pôvodným cieľom bolo vypracovať odporúčania na oživenie a rozšírenie domácej výroby jadrového paliva ale že odporúčania v tejto novej správe „sú ďalekosiahlejšie“. Samozrejme že americké spoločnosti na ťažbu uránu sú nadšené.

Ale dôležité je to aj pre závody na konverziu uránu.

V súčasnosti je v USA iba jeden prevádzkujúci závod na konverziu uránu - Honeywell International v Metropole, štát Illinois. Závod síce získal licenciu od NRC na spustenie ďalších 40 rokov, ale z dôvodu zlých trhových podmienok je už od roku 2017 iba v pohotovostnom režime. Na to aby mohla fungovať trvalo udržateľným spôsobom, potrebuje zabezpečiť „trvalý silný dopyt, pevné záväzky zákazníkov a udržateľné ceny“. Jeho vedenie taktiež víta novú stratégiu, ktorá je „pozitívnym trendom na trhu a spätnej väzbe od verejných služieb, že budú potrebovať našu kapacitu.“ V reakcii na novinárov o jeho možnom opätovnom spustení, uviedli, že: „Sme v pozícii, ako jediná americká spoločnosť pripravená tak, že sa môžeme rozbehnúť na plné fungovanie a pomôcť udržať zásobovací reťazec jadrového paliva v USA, ktorý je rozhodujúci nielen pre komerčné služby ale aj pre našu americkú národnú bezpečnosť. “

A čo obohacujúce závody?

Spoločnosť Centrus, ktorá je dodávateľom obohateného uránu, a robí vývoj modernej technológie obohacovania poznamenala, že posledná domáca elektráreň na obohacovanie uránu, ktorá spĺňala požiadavky národnej bezpečnosti USA, bola postavená v 50-tych rokoch minulého storočia a bola odstavená v roku 2013! Vnímajú že tento problém skutočne zahŕňa celý palivový cyklus. Ťažba uránu v USA klesla od roku 1980 o 93% a jediný závod na konverziu uránu v USA nefunguje od roku 2017. Ministerstvo energetiky [DOE] preto identifikuje (cudzie) štátne podniky a konkurenčné krajiny ako hrozbu pre palivový cyklus USA. Vládna podpora je preto pre pokračujúcu prácu Centrusu na nasadení nových odstrediviek mimoriadne kľúčová.

Tri významné zmeny plus vládna finančná podpora

Nadchnutí výsledkami pracovnej skupiny a skutkami prezidenta Trumpa na posilnenie cyklu jadrového paliva v USA, jadrový priemysel krajiny tento týždeň paralelne tiež rozbehol úsilie o oživenie dodávok komerčného paliva v USA, ktoré bude rozhodujúce pre rozsiahle rozšírenie. vývoj a nasadenie moderných jadrových reaktorov.

Tento týždeň boli oznámené najmenej tri významné zmeny v jadrovom priemysle ako aj možná nová pokročilá demonštrácia jadrových zbraní, pred dvojdňovým verejno-súkromným seminárom, ktorý sa začal 28. apríla a ktorý sa začal zaoberať stavom a výzvami spojenými s jadrovým palivom nízkeho-obohatenia ale vysokého výťažku (HALEU) na výrobu a vývoj reaktorov.

Spoločnosť Centrus Energy podpísala v utorok list so zámerom spolupracovať so spoločnosťou Advanced Reactor Concepts (ARC), na vývoji 100 MWe sodíkom chladeného reaktora, ktorý by potenciálne mohol byť ako prvý komerčný zákazník práve na dodávku paliva HALEU.

Spoločnosť Holtec International medzitým uzavrela dohodu, aby prispôsobila svoj dizajn SMR-160 montáži Framatome GAIA. Tieto oznámenia prichádzajú po kľúčovej dohode o výskume a vývoji spoločnosti Lightbridge Corp. na vývoji inovatívnej technológie kovového paliva o umožnení experimentov ožarovania vzoriek v laboratóriu Idaho National Laboratory (INL's) pre tzv. „Pokročilý Testovací Reaktor (ATR)“.

A minulý týždeň spoločnosť BWX Technologies (BWXT) oznámila, že jej činnosti spojené s reštartom výroby jadrového paliva TRISO naďalej napredujú.

K tomu navyše Ministerstvo energetiky (DoE) oznámilo v utorok osobitnú podporu vo výške 5,4 milióna dolárov na urýchlenie vývoja pokročilej jadrovej technológie vrátane podpory prípravy miesta pre budúcu demonštráciu pokročilého reaktora v Portsmouthe v štáte Ohio.

Kto by si chcel celú stratégiu pod názvom „Restoring America’s Competitive Nuclear Energy Advantage” - A strategy to assure U.S. National Security,

teda „Obnovenie konkurenčnej výhody jadrovej energie v USA“ - Stratégia na zabezpečenie národnej bezpečnosti USA prečítať celú a v origináli, tak ju nájde tu: