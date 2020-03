Jeden z najvplyvnejších ľudí a globálny vizionár na svete Dr. Seth Franklin Berkley hovorí, že zvíťazenie nad COVID-19 by mal byť podobný „Projektu Manhattan“, na konci ktorého musia vyhrať všetci.

<p><strong>Coronavírus COVID-19 – Poučenie z jadrovej histórie</strong></p><p>Jeden z najvplyvnejších ľudí a globálny vizionár na svete Dr. Seth Franklin Berkley hovorí, že zvíťazenie nad COVID-19 by sa mal podobať „Projektu Manhattan“, na konci ktorého musia vyhrať všetci.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606201" datawidth="200" dataheight="172" balign="left" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_lo5tsv8_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$330px-Seth_F._Berkley_-_Annual_Meeting_of_the_New_Champions_2012.jpg$}"></div><p>Dr. Seth Franklin Berkley bol uvedený na obálke časopisu „Newsweek“, časopisu „Wired“ ako aj časopisu „TIME“ v roku 2009, ako jeden z „ 100“svetovo najvplyvnejších ľudí, a časopisom „Fortune“ označený ako jeden z „vizionárov globálneho fóra“. Berkley je generálnym riaditeľom spoločnosti Aliancie GAVI a celosvetovým obhajcom pre očkovanie vakcín. Je tiež zakladateľom a bývalým prezidentom a výkonným riaditeľom Medzinárodnej iniciatívy na očkovanie proti AIDS (IAVI).</p><p> </p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606200" datawidth="200" dataheight="188" balign="left" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_popzjft_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$91xFf86Q5BL.jpg$}"></div><p>„Projekt Manhattan“ bol výskumným a vývojovým projektom počas druhej svetovej vojny, namierený na odvrátenie situácie, aby sa nacistické Nemecko pod vedením Hitlera nestalo prvou mocnosťou na svete, ktorá bude mať k dispozícii prvé jadrové zbrane na svete. Bol uskutočnený pod kuratelou vlády USA, s podporou Spojeného kráľovstva a Kanady. V realite v ňom však pracovalo tisíce vedcov aj rôznych iných národností, ktorí sa okrem už uvedeného cieľa tým snažili aj o čím skoršie ukončenie II. Svetovej vojny. Projekt Manhattan bol neuveriteľne náročný po všetkých stránkach, a vyžadoval taktiež enormné financie. Nakoniec bol však úspešný a dosiahol všetky ciele..... </p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606210" datawidth="200" dataheight="169" balign="right" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_zxidczp_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$Covid-Manhattan.jpg$}"></div><p>V týchto dňoch Seth Franklin Berkley publikoval svoje zaujímavé názory v prestížnom <a href="https://science.sciencemag.org/content/367/6485/1407">Science Magazin</a>. Možno by pre našich čitateľov mohli jeho názory zaujímavé....</p><p>Tu je jeho voľne preložený článok v Slovenskom jazyku:</p><p><u>COVID-19 potrebuje podobný projekt ako bol Manhattan.</u></p><p>(V súčasnosti) existujú bezprecedentné preteky na vývoji vakcíny proti závažnému akútnemu respiračnému syndrómu koronavírusu 2 (SARS-CoV-2). Aký výsledok môžeme očakávať s najmenej 44 vakcínami v počiatočnej fáze vývoja?</p><p>Bude prvá vakcína, ktorá prekročí pomyslenú cieľovú čiaru, najbezpečnejšia a najúčinnejšia?</p><p>Alebo to budú najskôr dostupné vakcíny s najlepším financovaním alebo snáď tie, ktoré používajú vakcínové technológie s najmenšími regulačnými prekážkami?</p><p>Odpoveď by mohla byť vakcína, ktorá splní (pomyslene začiarkne) všetky tieto políčka.</p><p>Ak však chceme maximalizovať šance na úspech a mať dostatok dávok na ukončenie pandémie koronavírusovej choroby 2019 (COVID-19), súčasné čiastkové úsilie žiaľ nebude stačiť.</p><p><strong>Ak vôbec niekedy existoval dôvod na koordinované úsilie o globálny vývoj vakcín pomocou prístupu „veľkej vedy“, tak je to práve teraz!</strong></p><p>V oblasti vedeckého úsilia vo veľkej miere financovaného z verejných prostriedkov, ktoré spájajú globálne odborné znalosti a zdroje smerom k spoločnému cieľu, existujú významné výsledky.</p><p>Aj Projekt Manhattan priniesol jadrové zbrane rýchlo (aj keď so strašnými dôsledkami pre ľudstvo) prostredníctvom prístupu, ktorý viedol k nespočetným zmenám v spôsobe spolupráce vedcov z mnohých krajín.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606219" datawidth="200" dataheight="150" balign="left" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_r7unfuk_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$human-genome-project-1-638.jpg$}"></div><p>Projekt <u>„Human Genome Project“ a CERN</u> (Európska organizácia pre jadrový výskum) zapojili vedcov z celého sveta, aby prostredníctvom lokálnej ako aj virtuálnej tímovej práce riadili základný výskum zo svojich domácich laboratórií.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606216" datawidth="200" dataheight="198" balign="right" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_lihxctl_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$cern.jpeg$}"></div><p>Tento veľký koordinovaný prístup k vývoju vakcíny SARS-CoV-2 nielen potenciálne zachráni stovky tisíc životov, ale pomôže svetu sa lepšie pripraviť na ďalšiu pandémiu.</p><p><u>Iniciatíva tohto rozsahu nebude ľahká. </u></p><p>Rozhodujúce bude mimoriadne zdieľanie informácií a zdrojov vrátane údajov o vírusoch, rôznych kandidátoch na vakcínu, ich vyhodnotenia, bunkových líniách a výrobných pokrokoch.</p><p>Umožnenie rôznych snáh sledovať ich vlastné vedenie v počiatočných fázach využije aj zdravú konkurenciu, ktorá je pre vedecké úsilie nevyhnutná.</p><p>Potom sa musíme rozhodnúť, ktorí „kandidáti na vakcíny“ si budú vyžadovať ďalší prieskum a to čisto na základe vedeckých zásluh.</p><p>Bude si to vyžadovať čerpanie z prác, ktoré už podporili mnohé vládne agentúry, nezávislé organizácie, ako je „Koalícia pre inovácie v oblasti epidémie“, ale aj farmaceutické a biotechnologické spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že ďalšie potenciálne kandidátne vakcíny nebudú vynechané!</p><p>Až potom môžeme začať zužovať výber tých kandidátov, ktorí by majú postúpiť do všetkých fáz klinického skúšania.</p><p>Tento užší zoznam ž potom musí taktiež vychádzať z toho, na základe čoho je možné kandidátov čo najlepšie rozvíjať, schvaľovať a vyrábať.</p><p>Skúšky musia byť vykonávané súbežne, nie postupne, s použitím adaptívnych návrhov skúšok, optimalizovaných na rýchlosť a testovaných v rôznych populáciách - v bohatých a rozvojových krajinách, od detí po staršie osoby - <u>aby sme v konečnom dôsledku mohli chrániť všetkých. </u></p><p>Pretože sa vírus rýchlo šíri, bude potrebné testovanie v tých komunitách, kde môžeme získať rýchle odpovede - to znamená <u>spustenie pokusov kdekoľvek na svete, nielen v predvolených testovacích lokalitách</u>.</p><p>Spolupráca so schvaľovacími, regulačnými orgánmi na začiatku procesu zvýši pravdepodobnosť rýchlych schválení a po schválení koordinované úsilie zabezpečí, <strong>aby boli k dispozícii dostatočné množstvá pre všetkých, ktorí potrebujú očkovaciu látku, nielen pre tých, ktorí majú najvyššiu ponuku</strong>.</p><p><u>Toto všetko si bude vyžadovať značné financovanie</u>, čo je pre vedu veľká výzva.</p><p>Neskoré klinické skúšky nie sú lacné a ani vakcíny neprodukujú. Aj keď nové modulárne výrobné metódy môžu tento proces urýchliť a znížiť náklady, <strong>jedno zariadenie na očkovanie môže stáť aj pol miliardy dolárov. </strong></p><p>Distribúcia vakcíny tiež zohráva svoju rolu v cene.</p><p>Takže, aby sa zaručila dostatočná výroba vakcín SARS-CoV-2, sú potrebné aj dostatočné stimuly na zapojenie výrobcov vo veľkom rozsahu.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606205" datawidth="200" dataheight="200" balign="left" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_ke5drwz_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$gavi-logo-en-300x300.jpg$}"></div><p>Pokiaľ ide o distribúciu vakcín, organizácie so skúsenosťami s globálnou distribúciou vakcín, ako je napríklad „GAVI“ budú pripravené. Ideálne by bolo, keby toto úsilie viedol tím s vedeckým poradenským mechanizmom najvyššej kvality, ktorý by mohol pôsobiť napríklad pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).</p><p><u>Ale bez adekvátnej politickej vôle a globálneho záväzku vedúcich predstaviteľov krajín G7 a G20 a medzinárodných organizácií, ako je WHO a Svetová banka však nič z toho nebude možné! </u></p><p>Pandémia tohto rozsahu, ktorá ovplyvňuje toľko životov, obživy a ekonomík na svete si to vyžaduje!</p><p>COVID-19 sa v mnohých ohľadoch podobá projektu Manhattan, ako veľké vedecké úsilie, a to nielen z hľadiska rozsahu, nielen preto, že zahŕňa aplikáciu vedy, ale hlavne preto, že ide o globálnu bezpečnostnú otázku.</p><p><strong>Keď sa to skončí, v týchto pretekoch o vývoj vakcíny SARS-CoV-2 musia vyhrať všetci. </strong></p><p>Povedané Dr. Berkleyom nedávno:</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="606204" datawidth="200" dataheight="200" balign="left" showtext="1" size="small" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/53/531585/531585_article_photo_w7dygos_900x.jpeg?r=27di$, $author$:$$, $original_file_name$:$Berkley.jpeg$}"></div><p>„Aj keď je vakcína COVID-19 stále vzdialená najmenej 18 mesiacov, musíme začať premýšľať o tom, ako bude disribuovaná a nasadená,“ povedal Dr. Seth Berkley. „Dopyt po akejkoľvek takejto vakcíne bude pravdepodobne taký vysoký, takže pokiaľ nebudeme plánovať dopredu, existuje skutočné riziko, že to skončí v rukách iba niekoľkých krajín!</p><p>Ak by k tomuto došlo, je to čistá cesta do katastrofy, ktorý zabezpečí, že táto choroba bude obiehať po celom svete dostatočne dlho, ešte aj po vyvinutí prostriedku na jej zastavenie.</p><p>Preto budeme veľmi naliehavo skúmať všetky mechanizmy a stimuly na zabezpečenie toho, aby boli vakcíny dostupné pre najzraniteľnejšie osoby bez ohľadu na to, kde žijú. “</p><p>Dr. Seth Franklin Berkley</p>